Власти Ростова-на-Дону запретили восстанавливать сгоревшие 120 домов

Власти российского Ростова-на-Дону не будут восстанавливать частные дома, сгоревшие при пожаре в центре города в августе 2017 года. Об этом заявил мэр Виталий Кушнарев, пишет Радио Свобода.

По его словам, если дом не подлежит восстановлению, то участок под ним «в добровольно-принудительном» порядке отойдет в муниципальную собственность. Строить на месте сгоревших домов власти Ростова запретили, поскольку, как заявили в мэрии, «территория не предполагает застройки».

Владельцы сгоревших домов жалуются, что непригодными для восстановления признают даже те здания, которые практически не пострадали от пожара. Взамен пострадавшим, как ожидается, выдадут так называемые «жилищные сертификаты», по которым на одного человека положено 33 квадратных метра жилой площади. Таким образом, как отмечает издание, если в сгоревшем доме с большой площадью был прописан только один человек, ему предоставят жилье площадью 33 квадратных метра. Более ста пострадавших от пожара не получат и эту компенсацию, поскольку у них есть другое жилье.

Во время пожара в центре Ростова в конце августа 2017 года погиб один человек, около 60 пострадали. Сгорели почти 120 домов. Местные жители считают, что к произошедшему может быть причастна некая строительная компания, которая перед пожарам пыталась выкупить земельные участки. Возбуждены уголовные дела по статьям об умышленном уничтожении имущества и халатности чиновников.

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