Глава Союза татар Литвы – крымским татарам: Вас будут выдавливать, но вы оставайтесь на полуострове

Председатель Союза татар Литвы Адас Якубаускас призвал крымских татар не уезжать из аннексированного Крыма, поскольку российским властям на полуострове «это только на руку». Об этом он заявил в интервью «Еспресо ТВ».

«С крымскими татарами когда мы встречаемся, я говорю: «1944 года не повторится». Самое тяжелое у вас уже позади, депортации не будет. Да, вас будут стараться выдавливать, чтобы вы добровольно покидали свою родину. Но вы старайтесь оттуда не уезжать, старайтесь держаться, оккупация не вечна. Если вы уедете, то ваши потомки через 50-100 лет будут жить в условиях диаспоры, то есть произойдет ассимиляция, потеря языка, идентичности и т.д.», – отметил Якубаускас.

После аннексии Крыма Россией, по его словам, поменялось отношение к крымским татарам со стороны некоторых жителей полуострова.

«Те люди, которые раньше не показывали какого-то отношения своего отрицательного к крымским татарам, они сейчас смакуют это. И очень часто бывает так, что крымские татары не могут свободно пройти по улице. Это проблема, но это надо переждать. Ни в коем случае нельзя уезжать с полуострова. Власти оккупантов это только на руку. Очистить Крым от крымских татар – это мечта, наверное, со времен Екатерины II, скорее всего, была такая мечта, чтобы в Крыму не было крымских татар. Поэтому оставаться в Крыму – очень важно», – подчеркнул глава Союза татар Литвы.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».