В Берлине прошла многотысячная антирасистская демонстрация

В Берлине 22 октября прошла многотысячная антирасистская демонстрация, участники которой представляли различные слои общества. По оценкам организаторов, в демонстрации приняли участие более 10 тысяч человек, пишет Радио Свобода.

Инициатор митинга – выросший в Германии 23-летний турецкий курд Али Чен отметил, демонстрация не направлена конкретно против партии «Альтернатива для Германии», а против пропаганды расизма с трибуны немецкого парламента, которую можно ожидать в выступлениях представителей этой партии, получившей на последних выборах более 90 мест в Бундестаге.

«Альтернативу для Германии» многие в этой стране, пишет издание, считают правоконсервативной или ультраконсервативной партией, которая уже отметилась расистскими высказываниями.

Тысячи берлинцев, которые вышли на демонстрацию, прошедшую в районе памятников жертвам нацизма, выразили на своих плакатах и в выступлениях нежелание повторения прошлого, закончившегося для Германии катастрофой. Участники демонстрации в Берлине, городе, где живут люди, говорящие на более чем 200 языках, выступают за сохранение и развитие многообразия во всех сферах общественной жизни. На одном из самых крупных плакатов было написано: «Депутаты Бундестага! Прислушайтесь к пестрому большинству!».

Среди демонстрантов можно было видеть и участников недавно созданного по инициативе российского политолога и публициста Игоря Эйдмана «Форума русскоязычных европейцев в Германии». Одна из их растяжек гласила: «Альтернатива для Германии» любит Путина, мы – нет!».

25 сентября в Германии огласили предварительные итоги выборов в Бундестаг. При явке около 76% победил блок действующего канцлера Ангелы Меркель – «Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз», набрав почти 33% голосов. Главной сенсацией этих выборов стало третье место у правоконсервативной и открыто пророссийской партии «Альтернатива для Германии», за которую проголосовали почти 13% избирателей.