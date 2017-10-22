Кафе «Мусафир» занимает первое место среди киевских заведений в рейтинге TripAdvisor

Крымскотатарское кафе «Мусафир» занимает первое место среди киевских заведений в рейтинге американского сайта путешествий TripAdvisor. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист, соучредитель «КрымSOS» Алим Алиев.

«Поздравляю дорогую команду кафе «Мусафир» с престижным признанием... в рейтинге киевских заведений от TripAdvisor они – №1», – подчеркнул Алиев.

Отметим, что речь идет о заведении «Мусафир», расположенном по адресу: ул. Саксаганского, 57а. В Киеве работает еще одно заведение сети «Мусафир» – на ул. Богдана Хмельницкого, 3.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».