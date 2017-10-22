В Севастополе закрыли центральный вход на Малахов курган

В аннексированном Севастополе в связи с ремонтом закрыли центральный вход на Малахов курган – одну из главных туристических достопримечательностей города. Об этом местные жители рассказали корреспонденту Крым.Реалии.

Как гласят таблички на входных воротах, вход на территорию мемориального комплекса «Малахов курган» закрыт «в связи с производством работ».

Как стало известно корреспонденту Крым.Реалии, ремонтные работы ведутся на верхней площадке Малахового кургана, а через запасной вход со стороны улицы Истомина заезжает строительная техника. При этом отсутствуют таблички с информацией, какая фирма проводит ремонтные работы.

56-летний житель Севастополя Алексей в комментарии Крым.Реалии отметил: «Ремонтники закрыли не только главный вход, возле которого находится удобная остановка городского транспорта, но, фактически, закрыли весь курган, хотя работы ведутся только наверху, а могли бы просто оградить конкретное место проведения работ».

Местные жители отмечают, что «раньше на Малаховом кургане можно было погулять с детьми, а теперь надо ехать в другой район, что не совсем удобно».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости»