В Киеве отметят 97-ую годовщину со дня рождения Амет-Хана Султана

В Киеве 25 октября в Парке Вечной Славы пройдет церемония возложения цветов к памятнику выдающегося деятеля крымскотатарского народа, дважды Героя Советского Союза, летчика-испытателя Амет-Хана Султана. Об этом в своем Фейсбуке написала член общественной организации «Крымская семья» Анифе Куртсеитова.

В церемонии примут участие представители Меджлиса крымскотатарского народа, государственные и общественные деятели Украины, общественность. Начало мероприятия – в 15:00.

Амет-Хан Султан родился 20 октября 1920 года в Алупке. Отец – лакец (родом из аула Цовкра-1 в Дагестане), мать – крымская татарка. По родителям Амет-Хана считают своим национальным героем как в Дагестане, так и крымские татары. Амет-Хан Султан совершил 603 боевых вылета, сбил лично 30 и в составе группы 19 самолетов люфтваффе (воздушные силы нацистской Германии – КР). За время летной работы пилот освоил около 100 типов летательных аппаратов, его налет составил 4237 часов. Погиб 1 февраля 1971 года при выполнении испытательного полета на летающей лаборатории Ту-16. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Его именем назван международный аэропорт в столице Дагестана – Махачкале.