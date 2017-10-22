На Херсонщине прошли учения подразделений территориальной обороны

В Новотроицком районе Херсонской области 21 рктября прошли очередные учения отрядов территориальной обороны. Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской областной государственной администрации Украины.

«По традиции личный состав прошел подготовку в несколько этапов, а именно: теоретический и практический. Во время занятий военнообязанные могли отрабатывать навыки по стрельбе, оказание медицинской помощи, навыки по тактической подготовке, действия подразделения в обороне и наступлении», – говорится в сообщении.

По информации ведомства, обучение посетил председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев, который рассказал, что в планах Министерства обороны Украины херсонского отряда территориальной обороны – сделать бригаду со специальным руководством.

«Мы проводим такие сборы в каждом районе уже более года и не сбавляем темп. Наша задача – сделать так, чтобы 5000 военнослужащих отрядов территориальной обороны могли быть собраны по команде и готовы защищать свой район, Херсонщину и Украину. Я постоянно повторяю, что именно здесь, на Левом берегу, вы куете и обеспечиваете спокойствие нашей страны», – отметил Гордеев.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».