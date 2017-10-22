В Киеве презентуют книгу «Олег Сенцов»

В Киеве 27 октября в «Крымском доме» пройдет презентация книги «Олег Сенцов». Об этом сообщается на официальной странице «Крымского дома» в Фейсбуке.

«Борьба за освобождение Сенцова продолжается. И эта книга – еще одно тому подтверждение», – говорится в сообщении.

Олега Сенцова вместе с Александром Кольченко задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Олега Сенцова этапировали из колонии в Якутске в СИЗО-1 Иркутска 9 сентября. Позже сообщалось, что Сенцова этапировали из Иркутска в Челябинск. Однако в Челябинском следственном изоляторе опровергли информацию о перевозке в учреждение Сенцова.

В октябре стало известно, что Сенцова доставили в город Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ).