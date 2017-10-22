Президента Зимбабве лишили статуса «посла доброй воли»

Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что решили отозвать назначение президента Зимбабве Роберта Мугабе «послом доброй воли» после того, как такое решение вызвало возмущение среди западных доноров и правозащитных организаций.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреесус, который на днях назвал Мугабе послом доброй воли по неинфекционным заболеваниям ВОЗ в Африке, в заявлении 22 октября отметил, что в течение последних нескольких дней он «отбивался» от критики мировых лидеров и экспертов в области здравоохранения, которые высказывали обеспокоенность назначением Мугабе.

«В результате, я решил отменить назначение», – сказал Гебреесус, добавив, что это решение было принято в интересах ВОЗ.

Он также сообщил, что проконсультировался с правительством Зимбабве о своем решении.

Запад обвиняет 93-летнего Мугабе в уничтожении экономики Зимбабве и многочисленных нарушениях прав человека в течение его 37-летнего управления страной в качестве президента или премьер-министра.

На родине Мугабе критикуют за то, что сам он лечится за границей, когда ситуация со здравоохранением в стране постоянно ухудшается из-за экономического кризиса.