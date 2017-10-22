В Крыму продолжает падать рождаемость – Минюст

Количество новорожденных в аннексированном Крыму за девять месяцев 2017 года сократилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю министерства юстиции Крыма.

«За девять месяцев 2017 года в Крыму зарегистрировано 15 735 новорожденных. Соответствующие данные меньше показателей 2016 года – тогда родилось порядка 17 тысяч детей», – сообщили в пресс-службе.

По данным минюста, больше всего новорожденных зафиксировали в Симферополе – 4 370 младенцев, а также в Симферопольском районе (1 158), Ялте (1 005), Керчи (971) и Евпатории (969). Меньше всего детей родилось в Армянске, где данный показатель составил 168 человек, а также Раздольненском (184), Первомайском (197), Черноморском (227), Советском районах (276) и в Судаке (276).

Учитывая показатели 2015 года, рождаемость в Крыму продолжает падать. Так в 2015 году в Крыму родился 23 951 ребенок (данные крымского Минздрава, подконтрольного Кремлю), в 2016 году всего рождено 23 090 детей (данные департамента ЗАГС российского Минюста Крыма).