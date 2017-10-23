В Крыму с начала года заключили почти 11 тысяч браков – Минюст

Количество браков в Крыму за девять месяцев 2017 года возросло в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю министерства юстиции Крыма.

«За девять месяцев 2017 года в Республике Крым зарегистрировано 10 677 браков. В период с января по октябрь 2016 года было создано всего 9 997 семей», – говорится в сообщении.

По количеству браков, отметили в пресс-службе, лидирует Симферополь, где за соответствующий период было создано 3 347 семей. В числе лидеров также Ялта (1 тысяча 23 семьи), Евпатория (841), Керчь (826) и Феодосия (602). Наименьшие показатели зафиксированы в Раздольненском районе, где было заключено 111 браков.

В августе 2017 года минюст Крыма зарегестрировал на 10 процентов больше браков, нежели за этот же период прошлого года.

В 2016 году в Крыму было зарегистрировано 13 493 новых семей, это примерно на четыре тысячи браков меньше, чем в 2015 году. Согласно данным департамента ЗАГС минюста Крыма, в основном для молодоженов это были первые браки.