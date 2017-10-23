В Симферополе грозятся расторгать договоры с недобросовестными перевозчиками

Замглавы российской администрации Симферополя Сергей Круцюк сообщил, что при отсутствии положительной динамики сотрудничества с перевозчиками жителей города, договоры будут расторгать в одностороннем порядке. Об этом сообщает пресс-служба администрации Симферополя.

По словам Круцюка, российский глава Крыма Аксенов ранее «отметил заметное снижение количества жалоб от горожан на качество работы перевозчиков».

«Вместе с тем обращения поступают, соответственно на достигнутых результатах нельзя останавливаться. В жалобах жители Симферополя чаще всего критикуют два направления: работа маршрутного транспорта в вечернее и ночное время, а также некорректное поведение водителей по отношению к гражданам, имеющим право на льготный проезд», – цитирует Круцюка пресс-служба администрации.

По ее данным, Круцюк «дал указание руководителям компаний-перевозчиков о проведении постоянной разъяснительной работы с водителями маршрутных транспортных средств по перечисленным проблемным вопросам».

«Контроль за исполнением договорных обязательств будет вестись в постоянном режиме представителями управления транспорта и связи... По компаниям, в отношении которых уже поступили жалобы граждан, срок на исправление ситуации – неделя. При отсутствии положительной динамики договора будут расторгаться в одностороннем порядке, кроме того, будет организована претензионная работа», – цитирует Круцюка пресс-служба.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов неоднократно жаловался на проблемы в организации пассажирских перевозок в Симферополе.

По словам Аксенова, «только в Симферополе на маршрутах отсутствует 110 транспортных средств, которые должны двигаться по городу».

Он попросил принять «кардинальные меры к таким перевозчикам», которые после 20 часов якобы не выходят на маршруты, считая, что это нерентабельно.

В сентябре Аксенов поддержал идею конфискации транспортных средств у перевозчиков в случае выявления случаев нелегального трудоустройства водителей.

Депутаты подконтрольного Кремлю Симферопольского городского совета 22 сентября избрали Игоря Лукашев​а новым главой российской администрации города. После избрания он пообещал, в первую очередь, проинспектировать инфраструктурные объекты крымской столицы, а одной из главных задач назвал увеличение поступлений в бюджет Симферополя.