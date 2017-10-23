«Ведомости»: выступивший против Мединского экспертный совет ожидает ротация

В экспертном совете российской Высшей аттестационной комиссии по истории, который призывал лишить степени доктора наук министра культуры соседней России Владимира Мединского, ожидается ротация кадров.

Об этом 23 октября сообщили «Ведомости» со ссылкой на два источника в комиссии.

Последнее серьезное обновление совета было в 2013 году.

«Можно думать, что сейчас это будет расплата за историю с Мединским», – не исключил собеседник издания.

Председатель экспертного совета Павел Уваров напрямую не связывает ротацию с решением по Мединскому. По его словам, она затевалась раньше и пройдет в течение месяца. Два человека сказали «Ведомостям», что сами раздумывают над тем, чтобы покинуть комиссию после решения сохранить за министром ученую степень.

Накануне члены Российской академии наук, участники неформального «Клуба 1 июля» предложили реформировать комиссию. По их мнению, решение оставить министру степень дискредитирует российскую систему научной аттестации.

Президиум Высшей аттестационной комиссии 20 октября признал несостоятельными претензии к диссертации министра культуры России Владимира Мединского и рекомендовал не лишать его ученой степени доктора исторических наук.

В апреле 2016 года группа ученых потребовала лишить Мединского докторской степени, утверждая, что его диссертация является ненаучной и абсурдной. Их поддержал экспертный совет Высшей аттестационной комиссии.