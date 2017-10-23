В Крыму Сулеймана Кадырова вызывают в ФСБ

Крымскотатарского активиста Сулеймана Кадырова вызывают в управление ФСБ России по Крыму для ознакомления с материалами уголовного дела.

Об этом сообщил 23 октября активист крымскотатарского национального движения Нариман Джелял.

«24 октября, к 15.00, Сулеймана Кадырова вместе с адвокатами вызывают в управление ФСБ на ознакомление с материалами уголовного дела», – говорится в сообщении Джеляла в Фейсбуке.

Крымское управление ФСБ России 18 октября предъявило обвинительный акт крымскотатарскому активисту Сулейману Кадырову. Российское следствие обвиняет Кадырова по части 2 статьи 280.1 Уголовного кодекса России – «публичный призыв к нарушению целостности России». Сам Кадыров отрицает обвинения.

Российские силовики 5 октября 2016 года пришли с обыском в дом крымскотатарского активиста Сулеймана Кадырова. Обыск проводился на основании постановления судьи по фамилии Родионов на проведение осмотра по подозрению в призывах к непризнанию границ России и поддержке гражданского объединения «Аскер».

Позже в отношении Сулеймана Кадырова возбудили уголовное дело по подозрению в сепаратизме.

В апреле 2017 года российская служба по финансовому мониторингу внесла Сулеймана Кадырова в перечень экстремистов и террористов.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России и аннексированном ею Крыму организацией «Хизб ут-Тахрир».

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на них.