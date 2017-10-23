Земан поручит формирование правительства Чехии лидеру правоцентристов

Президент Чехии Милош Земан намерен поручить формирование нового правительства председателю правоцентристского политического движения АНО («Акция недовольных граждан») Андрею Бабишу.

Об этом Земан сообщил в воскресенье чешским СМИ, комментируя итоги состоявшихся в пятницу и субботу выборов в Палату депутатов (нижняя палата) парламента.

По словам Земана, Бабиш «является прагматиком». Земан сообщил, что намерен пригласить лидера АНО для консультаций по поводу формирования правительства в понедельник в свою загородную резиденцию – замок Ланы. Земан также отметил, что несмотря на то, что Бабиш владеет тремя языками, у него нет большого опыта международной деятельности.

Как отмечает агентство Reuters, создание коалиционного правительства может оказаться сложной задачей в связи с тем, что в парламент прошли девять партий. Предположительно, новый премьер-министр Чехии подвергнет критике санкции ЕС в отношении России, введенные Брюсселем после аннексии Крыма и расширения конфликта на востоке Украины.

В Чехии движение «Акция недовольных граждан» во главе с миллиардером Андреем Бабишем, одержало убедительную победу на выборах в нижнюю палату парламента Чехии. Движение получило более 29 процентов голосов, существенно опередив занявшую второе место правоцентристскую Гражданскую демократическую партию.

В парламент прошло рекордное число партий – девять, в том числе Пиратская партия, правые популисты Томио Окамуры, коммунисты и несколько проевропейских партий. Наблюдатели отмечают успех популистских сил, к которым относят и движение Андрея Бабиша, и относительную неудачу традиционных политических партий.