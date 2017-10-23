В Керчи несколько тысяч абонентов остались без электричества – СМИ

В Керчи из-за аварии на электрических сетях несколько тысяч абонентов остались без электроснабжения, сообщают 23 октября местные СМИ.

Авария произошла в спальном микрорайоне Керчи около 10 часов утра, сообщает сайт «Керчь – мой город».

«Строительная фирма при производстве земляных работ в районе остановки «Луч» повредила силовой кабель, оставив несколько тысяч абонентов РЭС без электроэнергии», – говорится в сообщении.

Издание цитирует специалистов Керченского РЭС, которые утверждают, что бригада энергетиков приступила к ликвидации последствий аварии.

Предприятие «Крымэнерго» ранее опубликовало график плановых отключений электричества на полуострове на ноябрь.

В аннексированном Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.