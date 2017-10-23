Крымскотатарская культура и развитие крымской журналистики – Радио Крым.Реалии

Как развивается крымскотатарская культура на материке сегодня? Как происходит вещание на крымскотатарском языке? Какая роль высшего образования в современной Украине? Кто из украинских чиновников изучает крымскотатарский язык?

В 12:10 в эфире Радио Крым.Реалии в «Дневном шоу» ведущая Катерина Некречая говорит с крымскотатарской журналисткой, автором программы «Musafir vaqtı», ведущей новостей на телеканале UA.TV – Халисе Зинедин.

С 4 сентября началось вещание Радио Крым.Реалии в FM-диапазоне на частоте 105,9 МГц. Теперь вещание на украинском и русском языках ведется в течение 24 часов в сутки.

В то же время, Радио Крым.Реалии совместно с Национальной общественной радиокомпанией Украины продолжает вещание на Крым на средних волнах АМ на частоте 549 кГц.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.