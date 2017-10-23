В Украине растет количество переселенцев из Крыма и Донбасса – Минсоцполитики

В Украине за последний месяц количество вынужденных переселенцев из Донбасса и Крыма увеличилось на 11 тысяч человек. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

«По состоянию на 23 октября, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, учтено 1 млн 604 тыс 059 переселенцев или 1 млн 296 тыс 485 семей из Донбасса и Крыма», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что получателям помощи выделено более двух миллионов гривен.

По состоянию на 25 сентября этого года, в Украине насчитывался 1 млн 592 тыс 982 вынужденных переселенцев, или 1 млн 285 тыс 506 семей из Донбасса и Крыма.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».