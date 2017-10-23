Россия: в редакции «Эха Москвы» ножом в шею ранили заместителя редактора

В России сообщают о нападении в редакции радиостанции «Эхо Москвы» на заместителя главного редактора Татьяну Фельгенгауэр. Об этом 23 октября написал в Твиттере главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Как сообщается, неизвестный ворвался в редакцию и напал на журналистку с ножом.

«Ударил ножом в шею. Мужчина задержан. Татьяна госпитализирована. Ей поставлен катетер», – говорится в сообщении.

Российское издание РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что правоохранители не исключают «личный конфликт» в качестве мотива для нападения на журналистку. Редакция Republic со ссылкой на источник в полиции пишет, что нападавшего осмотрят психиатры.