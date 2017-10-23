В сирийском Аль-Карятайне боевики «Исламского государства» убили 116 человек

Боевики экстремистской группировки «Исламское государство» убили 116 человек перед тем, как покинуть город Аль-Карятайн в центральной Сирии.

Представитель находящейся в Лондоне «Группы наблюдения за соблюдением прав человека» Рами Абдель Рахман сообщил, что в течение 20 дней исламисты убили по меньшей мере 116 гражданских лиц, обвинив их в сотрудничестве с силами режима Асада.

Сирийские правительственные войска 20 октября взяли Аль-Карятайн в провинции Хомс через три недели после того, как контроль над ним установили исламисты.

«После того как режим восстановил контроль над городом, они обнаружили тела убитых жителей, лежащие на улицах, – сказал Абдель Рахман, – их застрелили или зарезали». Более 80 из них, как полагают, были казнены за два дня до взятия Аль-Карятайна.

За последние два года «Исламское государство» неуклонно сдавало позиции как в Сирии, так и в Ираке. На прошлой неделе силы, возглавляемой США антитеррористической коалиции, вытеснили исламистов из Ракки, главного форпоста джихадистов в Сирии.