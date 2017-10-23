ФСБ России сообщила о задержании украинца у границы

Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании гражданина Украины.

Как сообщает пресс-служба российского ведомства, украинец устроил перестрелку при попытке незаконного пересечения границы России, попытался скрыться на территории Украины.

«Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Курской области задержали 31-летнего гражданина Украины, который незаконно пересек государственную границу из Украины в Россию», – говорится в сообщении.

В ФСБ отмечают, что во время перестрелки задержанный получил огнестрельные ранения средней степени тяжести, у него изъяли два пистолета, пять гранат, 50 патронов калибра 5,45 мм и 26 ампул, предположительно с ртутью.

Украинские силовые ведомства пока не комментируют эту информацию.