У российских властей нет единого плана развития Севастополя – крымский журналист

В российской вертикали власти есть группы, которые по разному смотрят на будущее аннексированного Севастополя, с чем и связаны нынешние конфликты вокруг земельных участков. Такое мнение в эфире Радио Крым.Реалии высказал журналист из Севастополя Андрей Васильев.

«Все эти земельные конфликты связаны с тем, что у разных групп в российской вертикали власти планы на Севастополь отличаются. Силовики считают, что регион должен быть полностью дотационным, а ключевую роль в нем будут играть Черноморский флот и другие силовые структуры. Есть прагматики из экономического блока, которые пытаются планировать развитие Севастополя вне военного контекста. Возникает непримиримое противоречие: с одной стороны, России очень важно иметь здесь военную группировку, с другой стороны, бюджет города хотелось бы как-то оптимизировать», – отметил журналист.

В этом году на снос около 10 объектов подконтрольное Кремлю правительство Севастополя пообещало выделить один миллион рублей, в следующем – уже восемь миллионов.

Демонтировать планируют даже двухэтажный дом в Казачьей бухте, на стену которого владельцы нанесли огромное изображение Владимира Путина.

Под снос пойдут две многоэтажки на улице Артдивизионной в Нахимовском районе, а также дома в Стрелецкой бухте и на улице Героев Бреста, в которых уже живут люди. Российские власти Севастополя отмечают, что список может увеличиться.