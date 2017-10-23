В подконтрольном Кремлю Центральном районном суде Симферополя 23 октября, на очередном заседании по «делу 26 февраля», свидетель Эмиль Абдурахманов заявил, что на митинге возле Верховной Рады в 2014 году ни одна из сторон не координировала действия митингующих.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, Эмиль Абдурахманов рассказал, что находился под зданием крымского парламента 26 февраля 2014 года, и видел «много нетрезвых в пророссийской части митинга». Абдурахманов утверждает, что один из участников митинга «еще до начала давки и конфликтов упал и умер у него на глазах».

Также он заявил, что газ распыляли сотрудники милиции в сторону крымских татар. Но, по словам свидетеля, «ветер подул в сторону пророссийских активистов, они разомкнули цепь, именно это привело к началу давки, в результате которой, как он увидел, погибла женщина». Абдурахманов утверждает, что погибшую «затоптали свои же сторонники».

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, в суде в понедельник планируют допросить еще одного свидетеля, Абдурамана Эгиза.

В 2015 году на полуострове начали судить группу крымскотатарских активистов за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины у стен здания Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Их обвиняют в участии в массовых беспорядках.

Позже суд разделил «дело 26 февраля» на два: отдельно – по одному из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову, Мустафе Дегерменджи, Эскендеру Кантемирову, Таляту Юнусову, Эскендеру Эмирвалиеву, Арсену Юнусову и Эскендеру Небиеву.