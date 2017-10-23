В кафе «Салачик» в Бахчисарае прошла прокурорская проверка

В бахчисарайском кафе караван-сарай «Салачик» 23 октября прошла внеплановая прокурорская проверка, в которой приняли участие подконтрольная Кремлю прокуратура Крыма, Роспотребнадзор, российское управление МЧС полуострова, налоговая служба и Госстройнадзор. Об этом Крым.Реалии рассказало руководство кафе.

Сообщается, что представители указанных ведомств проверяли соблюдение норм и законов в сфере земельного, санитарного, противопожарного и градостроительного законодательства.

Как сообщило руководство, в ходе проверки контролирующим органам была предоставлена вся информация и документация, а также предоставлено уведомление о том, что дата окончания проверки назначена на 15 ноября 2017 года.

Кафе Караван-сарай «Салачик» – одно из первых халяль-кафе в Крыму. Это крымскотатарское кафе, популярное среди туристов благодаря своему национальному колориту. 2016 и 2017 году кафе «Салачик» по версии известного и популярного туристического путеводителя Tripadvisor признано лучшим кафе Бахчисарайского района и получило соответствующие сертификаты качества.