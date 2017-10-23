Пророссийские активисты оказывали давление на митингующих – свидетели по «делу 26 февраля»

В подконтрольном Кремлю Центральном районном суде Симферополя 23 октября на заседании по «делу 26 февраля» два свидетеля митинга возле Верховной Рады Крыма в 2014 году Абдураман Эгиз и Чихиртма Ибрагим заявили, что пророссийские активисты в военной форме оказывали давление на участников митинга.

Как передает корреспондент Крым.Реалии, оба свидетеля подтвердили, что у собравшихся не было преступного плана, а их призывы были направлены на сохранение спокойствия.

Свидетели уточнили, что никого из подсудимых в тот день они не видели.

«Целью мирного митинга было сохранение территориальной целостности Украины... С пророссийской стороны было много нетрезвых людей в военной форме, которые оказывали давление на проукраинский митинг», – отметил Абдураман Эгиз.

Чихиртма Ибрагим в ходе заседания рассказал, что видел не менее 8 автобусов из Севастополя, в которых привезли людей с бутылками, наполненными жидкостью.

Следующее заседание суда по «делу 26 февраля» пройдет 27 октября.

Фигуранты «дела 26 февраля» Мустафа Дегерменджи и Али Асанов находятся под домашним арестом с 6 апреля 2017 года. До этого обвиняемые находились в Симферопольском СИЗО.

В 2015 году на полуострове начали судить группу крымскотатарских активистов за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины у стен здания Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Их обвиняют в участии в массовых беспорядках.

Позже суд разделил «дело 26 февраля» на два: отдельно – по одному из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову, Мустафе Дегерменджи, Эскендеру Кантемирову, Таляту Юнусову, Эскендеру Эмирвалиеву, Арсену Юнусову и Эскендеру Небиеву.