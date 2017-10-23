В Крыму береговые ракетные соединения Черноморского флота провели военные учения

Береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал» на базе российского Черноморского флота в аннексированном Крыму 23 октября нанесли ракетные удары по корабельным группам условного противника. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

В сообщении отмечается, что полевой выход ракетного соединения прошел в соответствии с планом боевой подготовки российского Черноморского флота.

«В рамках выхода экипажи выполнили нормативы по подготовке и проведению марша в позиционный район, приведению комплексов к бою, подготовке к стрельбе, смене огневых позиций, отработали тактику применения оружия в условиях авиаударов и применения условным противником диверсионно-разведывательных групп», – сообщила пресс-служба российского военного ведомства.

Экипажи самолетов Су-30СМ Черноморского флота России 7 октября отработали нанесение бомбового удара по морской цели. В этот же день подводные лодки Черноморского флота России «Ростов-на-Дону» и «Новороссийск» выполнили пуски ракет «Калибр» по наземной и надводной целям на полигоне «Опук» и в акватории Черного моря.

В аннексированном Крыму 2 октября корабли и подводные лодки Черноморского флота соседней России вышли на плановые военные учения.

В Генштабе Украины российские военные учения в аннексированном Крыму считают незаконными.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».