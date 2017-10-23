В Чечне сотрудник Росгвардии застрелил четырех сослуживцев

Старший лейтенант Росгвардии в одной из воинских частей в Чене застрелил четырех сослуживцев,сообщает Радио Свобода со ссылкой на данные российского информационного агентства «Интерфакс».

«Инцидент произошел в станице Шелковская Чеченской Республики в одной из воинских частей Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии приблизительно в 16:00 по московскому времени», – сказано в сообщении.

Как пишет издание, лейтенант открыл стрельбу в казарме и был убит ответным огнем. Имя нападавшего, как и причины его действий на данный момент неизвестны.

Меньше месяца назад похожий случай произошел в Амурской области. Ефрейтор Гасан Абдулахадов, уроженец Дагестана, 29 сентября открыл огонь по офицеру и сослуживцам на полигоне в районе Транспортный Белогорска.

В результате нападения трое военных, включая офицера, погибли, еще двое получили ранения. Военного убили при задержании, так как он оказал вооруженное сопротивление. Минобороны России тогда сообщало, что в качестве вероятных причин случившегося рассматриваются все версии, включая нервный срыв у военнослужащего.

В октябре прошлого года был убит сотрудник Росгвардии в Москве. Его застрелил сослуживец Сергей Ручкин. В августе 2017 года Ручкина приговорили к 11 годам колонии.

Ежегодно в армии России, по данным правозащитников, погибают около трех тысяч военнослужащих. Речь идет о «не боевых» потерях.