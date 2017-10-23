Аксенов назначил нового заместителя министра транспорта Крыма

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов назначил заместителем министра транспорта аннексированного Крыма Григория Зубова. Соответствующий указ опубликован на сайте российского правительства Крыма.

«Назначить Зубова Григория Владимировича на должность заместителя министра транспорта Республики Крым», – сказано в указе.

Информации о том, где работал Григорий Зубов ранее на сайте крымского правительства нет.

Сергей Аксенов 9 октября подписал указ о назначении Игоря Захарова министром транспорта аннексированного полуострова. Предыдущий министр транспорта аннексированного Крыма Анатолий Волков подал в отставку по собственному желанию.

Ранее Аксенов утверждал, что новый российский министр транспорта аннексированного Крыма Игорь Захаров «сможет исправить ситуацию в сфере нелегального трудоустройства водителей».

В июле в аннексированном Крыму состоялся ряд кадровых перестановок. В частности, были уволены подконтрольные Кремлю министры топлива и энергетики и ЖКХ Крыма Светлана Бородулина и Сергей Карпов. На их должности были назначены Вадим Белик и Марина Горбатюк соответственно.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».