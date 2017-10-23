Pussy Riot провели акцию в защиту крымчанина Олега Сенцова в Нью-Йорке

В Нью-Йорке 23 октября участницы российской панк-рок-группы Pussy Riot провели акцию в поддержку крымского режиссера Олега Сенцова, заключенного в России.

«Если мы делаем одно дело, то никаких границ между нами не существует. Мы должны продолжать говорить о деле Сенцова и Кольченко. Башню после акции перекрыла полиция на полчаса, но самый крутой момент – охранники, передающие друг другу Free Sentsov как позывной», – написала в Фейсбуке одна из участниц группы Мария Алехина.

В ходе акции участницы группы развернули скрепленные степлером простыни с надписью «Free Sentsov» внутри жилого небоскреба Trump World Tower, расположенного в Манхэттене. Из простыней вылетели листовки с призывами освободить Олега Сенцова.

На кинофестивале украинского кино, который 4 октября открылся в варшавском кинотеатре Kino Luna, прошла символическая акция с призывом к освобождению украинского режиссера Олега Сенцова.

Участницы российской панк-рок-группы Pussy Riot Мария Алехина и Ольга Борисова 25 августа выпустили видеоролик в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова.

​Pussy Riot – российская панк-рок-группа, действующая на принципах анонимности и выступающая в форме несанкционированных акций в не предназначенных для этого местах.

Олега Сенцова и Александра Кольченко задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Олега Сенцова доставили в город Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ России) 13 октября.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.