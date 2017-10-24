В Симферополе не могут побороть пробки – Радио Крым.Реалии

Можно ли решить транспортную проблему в Симферополе? Какую находку времен Русско-турецкой войны 1768-1774 годов обнаружили на Перекопском перешейке? Что происходит с ценами на недвижимость в Крыму и Севастополе?

С 7.30 до 09.00 в эфире ток-шоу Радио Крым.Реалии ведущий Александр Янковский ищет ответы на эти вопросы с экспертом по транспорту Дмитрием Беспаловым; экспертом по транспорту, директором консалтинговой компании William Invest Expert Виктором Медведем; кандидатом исторических наук, начальником Инкерманского отряда Севастопольской археологической экспедиции Эвелиной Кравченко; доктором исторических наук, профессором Станиславом Кульчицким; крымским историком, кандидатом исторических наук Сергеем Громенко; руководителем агентства недвижимости«Парад недвижимости», Симферополь Дмитрием Майоровым; президентом Ассоциации риэлторов «Недвижимость Севастополя» Григорием Апресовым.

С 4 сентября началось вещание Радио Крым.Реалии в FM-диапазоне на частоте 105,9 МГц. Теперь вещание на украинском и русском языках ведется в течение 24 часов в сутки.

В то же время, Радио Крым.Реалии совместно с Национальной общественной радиокомпанией Украины продолжает вещание на Крым на средних волнах АМ на частоте 549 кГц.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.