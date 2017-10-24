В Севастополе сообщают о тысячах туристов, посетивших город в летнем сезоне

Подконтрольное Кремлю правительство аннексированный Севастополя сообщает, что за летний туристический сезон город посетили 320 тысяч туристов.

«Объем туристического потока в целом сохранился на уровне 2016 года – около 320 тысяч туристов. При этом увеличилась продолжительность пребывания туристов в регионе и доля гостей, которые организовывали свой отдых самостоятельно без привлечения туристических компаний», – цитирует пресс-служба ведомства начальника главного управления культуры Ирину Демидову.

Чиновник отметила, что цены на размещение в отелях по сравнению с прошлым годом не возросли, а одним из самых посещаемых мест стали музеи военно-патриотической направленности.

По данным российского правительства Севастополя, средняя загрузка санаториев и гостиниц города в период высокого сезона составила 67%.

Подконтрольное Кремлю Минэкономразвития Крыма 11 октября сообщало, что причиной уменьшения туристов на аннексированном полуострове являются неблагоприятные погодные условия.

По данным министерства, за январь-август в Крыму отдохнуло около 4,1 миллиона туристов, что на 4,2 процента меньше, чем в прошлом году.

В конце августа российские эксперты в области турбизнеса отмечали снижение количества туристов в аннексированном Крыму летом 2017 года на 20 процентов, при этом подконтрольные Кремлю власти полуострова признавали лишь шестипроцентный спад спроса на туруслуги.

Российские власти полуострова не оставляют надежд на приток туристов в традиционный для Крыма бархатный сезон – сентябрь – начало октября.

По данным министерства курортов Крыма, с украинского материка на автотранспорте через пункты пропуска «Армянск» и «Чонгар» в этом году прибыли всего 5 процентов отдыхающих. Большинство туристов, по информации ведомства, добираются до полуострова с помощью авиатранспорта и паромной переправы – 48 процентов и 47 процентов соответственно.