Совет Европы призвал Россию расследовать нападение на журналистку Фельгенгауэр

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд выразил возмущение из-за нападения на журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. Он призвал российские власти как можно быстрее расследовать нападение.

В заявлении Ягланд отмечается, что Россия является участницей Европейской конвенции по правам человека, которая защищает свободу выражения и тех, кто воплощает это в жизнь. «СМИ и журналисты должны иметь возможность свободно заниматься своей деятельностью», – отмечается в заявлении, опубликованном на сайте Совета Европы.

После покушения на жизнь журналистки с заявлением выступил Профсоюз журналистов и работников СМИ России.

«Профсоюз считает любые нападения на журналистов и препятствование журналистской деятельности недопустимыми. Люди нашей профессии должны находиться под особой защитой закона, но, к сожалению, в нашей стране это не соблюдается. Мы воспринимаем покушение на Фельгенгауэр как нападение на свободу слова и на каждого из нас», – говорится в заявлении.

Телеканал «Россия-24» неоднократно в своем эфире показывал сюжеты, в которых обвинял журналистов «Эха Москвы» и лично Татьяну Фельгенгауэр в работе «на Госдепартамент». В сюжетах утверждалось, что радиостанция «Эхо Москвы» занимается антигосударственной деятельностью и должна иметь статус «иностранного агента». При этом обвинения высказывались на фоне портрета Татьяны Фельгенгауэр и ее коллег Александра Плющева и Максима Курникова.

По словам врачей, сейчас угрозы для жизни Татьяны Фельгенгауэр нет, ее прооперировали.

В Следственном комитете России сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «покушение на убийство» из-за нападения на журналистку.

По информации ведомства, подозреваемый – 48-летний мужчина. «По данным следствия, днем 23 октября 2017 мужчина проник в офис радиостанции на Новом Арбате, где напал на журналистку и нанес ей удар ножом в область шеи. Нападавший был задержан охранником радиостанции и передан правоохранительным органам», – говорится в сообщении.

О мотивах нападавщего в Следственном комитете России не сообщают. В то же время в МВД России заявляют, что, по предварительным данным, поводом для нападения стала личная неприязнь, но обещают рассмотреть все версии случившегося.

В полиции Москвы также сообщили, что неизвестный зашел в редакцию в центре российской столицы, брызнув слезоточивым газом в лицо охраннику здания. После этого он на лифте поднялся в редакцию.

По данным полиции, подозреваемого в нападении задержали.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в эфире радиостанции назвал инцидент «вооруженным бандитским нападением». Коллеги Фельгенгауэр считают версию о личном конфликте несостоятельной.

Татьяна Фельгенгауэр работает на радиостанции «Эхо Москвы» более 10 лет.