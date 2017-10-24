В Севастополе без света остались несколько десятков домов

Несколько десятков домов в микрорайоне Нижние Остряки в Севастополе во вторник утром, 24 октября, остались без света. Об этом Крым.Реалии сообщили местные жители.

По их словам, электричество пропало примерно в 06:30 утра.

Телефоны аварийной службы предприятия «Севастопольэнерго» и «горячей линии» российского правительства Севастополя были постоянно заняты.

Также на мобильных телефонах пропал сигнал местного оператора телефонной мобильной связи «Севмобайл», вышка которого расположена в микрорайоне.

Примерно в 07:00 электроснабжение было восстановлено.

Как сообщил корреспонденту Крым.Реалии представитель дежурной службы предприятия «Севастопольэнерго», отключение произошло в связи с аварией на электросетях.

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на заявление о запуске третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света.

С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.