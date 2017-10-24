В Симферополе утром 24 октября на улице Элеваторной образовалась пробка из-за колонны российской военной техники. Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, колонна состояла из 15 грузовых машин, а также бронеавтомобиля «Тигр».

Боевые машины двигались со скоростью 30-40 километров в час, в связи с чем на улице образовалась пробка протяженностью не менее километра.

В марте 2017 года колонна военной техники, которая возвращалась с очередных учений, также парализовала движение на одной из улиц Симферополя.

Министерство обороны России каждый месяц отчитывается о проведении военных учений на территории аннексированного Крыма.

В Генштабе Украины называют незаконными российские военные учения на полуострове.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».