Олимпийский огонь начинает путешествие из Греции в Южную Корею

На традиционной церемонии в греческой Олимпии, на родине Олимпийских игр, 24 октября, планируют зажечь олимпийский факел для зимних Игр 2018 года, которые пройдут в Южной Корее.

Греческая актриса Екатерина Леху должна зажечь пламя перед возведенным примерно 2600 лет назад храмом Геры. Затем она передаст факел первому участнику эстафеты олимпийского огня греческому лыжнику и биатлонисту Апостолосу Ангелису.

Длина маршрута олимпийского символа в Греции составит 2197 километров, 30 октября факел должен прибыть к Акрополю в Афинах.

На следующий день пламя передадут Оргкомитету Игр в Пхенчхане. Торжественная церемония состоится на стадионе, который в 1896 году принимал первые Олимпийские игры современности.

Пламя 1 ноября прибудет в Сеул, путешествие в Южную Корею будет длиться три месяца.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 9 до 25 февраля.