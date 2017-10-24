В Крыму назначили нового главу Госкомнаца

В Крыму 24 октября назначили нового главу подконтрольного Кремлю комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан полуострова. Как сообщает издание «Крыминформ», руководителем ведомства стал Ленур Абдураманов.

«У нас новый председатель комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Абдураманов Ленур Азизович. Уверен, что он оживит процесс в комитете», – сказал российский глава Крыма Сергей Аксенов на заседании правительства полуострова 24 октября.

Сообщается, что ранее Абдураманов руководил сектором по вопросам межнациональных отношений в администрации Феодосии.

На сайте правительства Крыма нет информации о новом назначении главы Госкомнаца.

Предыдущий руководитель ведомства Заур Смирнов подал в отставку в понедельник, 16 октября. Позже российский глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Смирнов ушел в отставку по его требованию из-за «неэффективной работы».