Полиция не нашла взрывных устройств на железнодорожном вокзале в Киеве

Из здания Центрального железнодорожного вокзала в Киеве утром 24 октября эвакуировали 1400 пассажиров и около 40 работников из-за сообщения о минировании. Позже в полиции сообщили, что не обнаружили взрывных устройств после проверки здания.

По информации отдела коммуникации полиции Киева, оператор дежурной части около 7:00 24 октября получила сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции Киеве. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины, за совершение которого предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы.