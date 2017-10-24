Чиновники в Крыму отчитались о начале отопительного сезона

На заседании подконтрольного Кремлю правительства Крыма 24 октября отчитались о начале отопительного сезона на полуострове. В частности, по словам российского вице-премьера Крыма Владимира Серова, в некоторых населенных пунктах уже начали подключать к теплу жилые дома.

«На сегодняшний день к осенне-зимнему сезону 2017-2018 года Крым готов. Все наши ГУПы, «Крымтеплокоммунэнерго», все котельные готовы на 100%, топливо закуплено. «Вода Крыма» обеспечила необходимые объемы воды для теплоносителя. «Черноморнефтегаз» полностью закачал Глебовское ПХГ 1 млн 140 кубических метров газа, это позволит нам спокойно пройти осенне-зимний период. «Крымэнерго» провели все свои регламентные работы и подготовились к отопительному сезону», – цитирует Серова издание «Крыминформ».

По словам Серова, из 25 муниципальных образований в 21 принято распоряжение о начале отопительного сезона с 25 октября. Города Ялта, Феодосия, Алушта, а также Красноперекопский район в ближайшее время также примут такое распоряжение.

Накануне подконтрольный Кремлю замминистра ЖКХ Крыма Александр Шептунов сообщил, что объекты теплоэнергетики полуострова на 93,5% готовы к предстоящему отопительному сезону.

В ходе заседания подконтрольного Кремлю правительства Крыма 10 октября министр жилищно-коммунального хозяйства полуострова Марина Горбатюк рассказала, что в некоторых крымских городах до сих пор не приступили к закупке топлива для котельных.