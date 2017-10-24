Россия: журналистка «Эхо Москвы» Фельгенгауэр находится в «стабильно тяжелом состоянии»

Журналистка российской радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр, которую накануне ранили ножем, находится в реанимационном отделении в «стабильно тяжелом состоянии» после операции, сообщил директор института имени Склифосовского Сергей Петриков.

Как сообщает радиостанция, врачи смогли устранить все последствия, связанные с ранением Татьяны Фельгенгауэр. По словам главы института, вечером 24 октября во второй раз соберется консилиум врачей для определения тактики лечения. Прогнозы относительно сроков выздоровления журналистки Петриков давать не стал, объяснив, что о дальнейших шагах реабилитации можно будет сказать через несколько дней.

При этом Пресненский суд Москвы 24 октября рассматривает вопрос о взятии под стражу Бориса Грица, подозреваемого в нападении.

23 октября неизвестный ворвался в помещение редакции «Эхо Москвы», брызнув слезоточивым газом в лицо охраннику, и ранил журналистку ножом в горло. Его задержали.

Позже выяснилось, что нападавший – 48-летний гражданин России и Израиля Борис Гриц. В ходе допроса он не смог внятно объяснить причину своего поступка. По его словам, журналистка «мучила» его, «используя телепатическую связь». Против Грица возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство». В ближайшее время ему назначат психиатрическую экспертизу для проверки на вменяемость.