Российская телеведущая Ксения Собчак 24 октября в ходе своего программного заявления о выборах президента России заявила, что, аннексировав Крым, Россия нарушила свои обязательства, но этот вопрос надо обсуждать, поскольку на полуострове «находится большое количество россиян».

«С точки зрения международного права, Крым – украинский. Точка. Дальше давайте разговаривать: как это будет происходить, что будет дальше, как будет продолжаться жизнь людей, которые живут в Крыму. Это очень важно, потому что, собственно, эти люди, они завтра как вернутся в Украину? Там действительно огромное количество русских людей, которые действительно поддерживают», – заявила Собчак.

Она добавила, что Россия, аннексировав Крым, нарушила ранее взятые на себя обязательства.

«Мы нарушили наше слово, мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года, мы обещали, и мы это обещание не выполнили. Точка. Дальше мы должны обсуждать. Это большая проблема», – отметила она.

Ксения Собчак объявила о планах принять участие в президентских выборах 18 октября 2017 года. Она допустила, что может снять свою кандидатуру, если российского оппозиционера Алексея Навального допустят до выборов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».