Суд в Москве планирует рассмотреть иск по газовым турбинам Siemens 11 декабря

Арбитражный суд Москвы 11 декабря планирует начать рассмотрение по существу иска совместного предприятия немецкого

концерна Siemens и «Силовых машин» к структурам «Ростеха» из-за поставок газовых турбин в аннексированный Крым. Об этом сообщает российское информагентство ТАСС.

«Суд принял решение назначить дату следующего заседания 11 декабря в 17:40», – сказала судья.

Накануне дочерние структуры Ростеха подали встречный иск к немецкому концерну Siemens, в котором представители компании «Технопромэкспорт» просят признать неприемлемыми три пункта в контракте от 10 марта 2015 года.

Они полагают, что требование использовать турбины только на энергоблоках Краснодарского края и возможность поставщика отказаться от сделки из-за санкций нарушают принцип единого экономического пространства России, куда Ростех включает и аннексированный Крым. Более того, «Технопромэкспорт» увидел в собственном контракте с Siemens прямую угрозу суверенитету России.

Скандал с поставками в Крым турбин Siemens разгорелся в июне. Россия отрицала принадлежность турбин в Крыму компании, однако Siemens признала оборудование своим.

Компания «Сименс технологии газовых турбин» подала собственный иск в Арбитражный суд Москвы против двух структур «Ростеха» и потребовала признать недействительным заключенный с «Технопромэкспортом» контракт, а также истребовать у структур «Ростеха» имущество из незаконного владения.

«Сименс технологии газовых турбин» – совместное российское предприятие Siemens AG (65%) и «Силовых машин» (35%). Сфера деятельности – производство и обслуживание газовых турбин мощностью более 60 МВт для России и СНГ.

«Технопромэкспорт» (компания, созданная российской госкорпорацией «Ростех» – КР) строит в аннексированном Крыму две ТЭС с использованием незаконно ввезенных газовых турбин Siemens.

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок и по энергомосту из российской Кубани.