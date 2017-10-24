Генпрокурор Украины: митингующие возле Верховной Рады готовят силовой переворот

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что участники митинга возле здания Верховной Рады готовят силовой переворот в стране, и их финансируют из-за рубежа. Об этом он сказал 24 октября во время заседания Совета регионального развития в Киеве, сообщает Радіо Свобода.

«Право на мирный протест не означает подготовку к силовому перевороту, который затеяла небольшая группка людей, около 150-200 человек, которые, провозгласив себя единственными праведниками, требуют от государства делать только то, что они, при поддержке финансов из-за рубежа (и в свое время я это докажу, они финансируются из-за рубежа), хотят навязать», – сказал Луценко.

Генпрокурор Украины отметил, что в рамках подготовки к перевороту происходит закупка автоматической нарезного оружия, подготовка тайников с оружием.

«Ответственно заявляю: это у них не получится», – сказал генпрокурор.

17 октября несколько тысяч человек вышли на митинг возле Верховной Рады Украины, требуя отменить депутатскую неприкосновенность, создать Антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство. В частности, в акции участвовали «Движение новых сил», «Родина», «Самопомощь», «Гражданская позиция», «Демальянс», «Национальный корпус», Автомайдан, Центр противодействия коррупции, общественное движение «Честно».

В результате столкновений во время акции пострадали четыре человека, в том числе работник полиции. Тогда правоохранители никого не задерживали. Часть участников акции осталась у парламента, установив палатки.

Вечером 21 октября под стенами Верховной Рады в Киеве выдвинули требованиях к президенту Украины. С импровизированной сцены один из участников по прозвищу «Катана» сообщил, что митингующие выдвигают «ультиматум» Петру Порошенко: внести на рассмотрение парламента законы об импичменте и Антикоррупционном суде. Как отметили активисты, они требуют выполнить требования в течение пяти рабочих дней.

Один из организаторов акции, бывший председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили подчеркивал мирный характер митинга.