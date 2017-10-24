Суд в Крыму оставил в силе срок ареста фигуранту «дела украинских диверсантов» Панову

Подконтрольный России Верховный суд Крыма 24 октября отказал в удовлетворении жалобы на продление ареста фигуранту «дела украинских диверсантов» Евгению Панову. Об этом Крым.Реалии рассказал брат заключенного Игорь Котелянец.

«Жене постоянно продлевают срок ареста необоснованно, в начале месяца продлили до 9 декабря. Это необоснованно, ведь чтобы продлить срок, надо обосновать следственными действиями, но ничего представлено не было, наши адвокаты подали жалобу… Мы понимаем, что они (российский суд в Крыму – КР) ничего не удовлетворят, но это нужно для дальнейшего обоснования в Европейском суде», – сказал Котелянец.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма 6 октября продлил на два месяца срок содержания под стражей двоим фигурантам «дела украинских диверсантов» Евгению Панову и Андрею Захтею, они останутся в СИЗО до 9 декабря.

10 августа 2016 года ФСБ России сообщила, что в ночь на 7 августа в аннексированном Крыму задержали группу «украинских диверсантов», которые якобы готовили теракты на полуострове. Задержанных некоторое время содержали в московском СИЗО Лефортово, после – вернули в Крым.Власти Украины отрицают российские обвинения в адрес украинцев и назвали их «провокацией» российских спецслужб.

Российские спецслужбы заявляют, что Евгений Панов и Андрей Захтей были членами «группы диверсантов», которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.