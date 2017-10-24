В Крыму уволили начальника Службы финансового надзора

В Крыму уволили подконтрольного Кремлю начальника Службы финансового надзора полуострова Павла Токарева. Об этом говорится указе российского главы Крыма Сергея Аксенова.

«Уволить Токарева Павла Владимировича с государственной гражданской службы Республики Крым и освободить его от должности начальника Службы финансового надзора Республики Крым 8 ноября 2017 года по собственной инициативе», – говорится в документе, опубликованном на сайте правительства полуострова.

До аннексиии Крыма Россией Павел Токарев с 2006 по 2010 год был министром финансов Автономной Республики Крым, а с 2012 по 2014 – начальником Государственной финансовой инспекции АРК.