Иракский Курдистан решил отложить проведение выборов на восемь месяцев

Парламент Иракского Курдистана, решил на восемь месяцев перенести президентские и парламентские выборы, планируемые в этом автономном курдском регионе на севере Ирака на 1 ноября. При этом центральная власть Ираке называла планы по проведению этих выборов незаконными.

Решение о переносе выборов было принято после того, как избирательная комиссия 23 октября заявила, что политические партии не подали кандидатов на участие в голосовании.

25 сентября в Курдистане состоялся референдум о независимости. По словам курдских властей, почти 93 процента участников поддержали отделение от Ирака. Явка составила более 72 процентов от всех избирателей.

Этот референдум, как его назначила курдская автономная власть, является совещательным и не имеет непосредственной юридической силы. Но Багдад отвергает требования иракских курдов о переговорах относительно будущего региона и требует аннулировать объявленные результаты референдума.

Не только центральная власть Ирака, но и Иран, и Турция, которые имеют значительные курдские меньшинства и опасаются нарастания сепаратистских настроений среди местных курдов, резко раскритиковали референдум о независимости Иракского Курдистана. Также с резкой критикой и заявлениями о непризнании референдума выступили западные союзники Багдада и ООН.

Более тридцати миллионов курдов живут на прилегающих территориях современных Турции, Ирака, Ирана, Сирии и других стран. Курды имеют автономию на севере современного Ирака, известную как «Иракский Курдистан».