Участники «Свободной экономической зоны» аннексированного Крыма злоупотребляли налоговыми льготами, сообщила 24 октября подконтрольное Кремлю управление налоговой службы в Крыму.

В ведомстве сообщают, что участники «Свободной экономической зоны» получили более 7 млрд рублей (около 3,2 млрд гривен – КР) налоговых преференций, что почти вдвое больше, чем они заплатили налогов.

«Безусловно, каких-либо нарушений законодательства здесь нет – для того и создавалась СЭЗ. Однако анализ рисков ее участников, исследуемый налоговыми органами, показал несоизмеримость объемов капитальных вложений бизнеса и сумм полученных преференций», – цитирует заявление крымской налоговой российское информационное агентство ТАСС.

В ведомстве добавили, что некоторые участники СЭЗ игнорируют требования налоговых органов о представлении документов, подтверждающих право на льготы, и что «под льготы участников СЭЗ нередко подпадают доходы, которые они получают вне инвестиционных проектов».

По данным крымского управления налоговой службы, на полуострове зарегистрировано более 1 тысячи инвесторов – организаций и индивидуальных предпринимателей – участников «Свободной экономической зоны».

В августе 2014 года российский глава Крыма Сергей Аксенов своим указом создал «Совет по улучшению инвестиционного климата» аннексированного полуострова.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».