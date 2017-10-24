Луценко: миграционная служба отказала Саакашвили в статусе беженца, его могут экстрадировать

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил 24 октября об отказе Государственной миграционной службы в предоставлении бывшему президенту Грузии, лидеру партии «Движение новых сил» Михеилу Саакашвили статуса беженца.

«У нас есть новость. Если раньше я заявлял, что Саакашвили имеет статус, который делает невозможным его депортацию или его экстрадицию каким-либо образом, то сейчас Государственная миграционная служба отказала ему в статусе беженца, по которому он написал заявление, и Саакашвили, как всегда, в суд с обжалованием этого решения не обратился», – сказал Луценко.

По его словам, отсутствуют «какие-либо специальные обстоятельства», которые могли бы предотвратить депортацию или экстрадицию Саакашвили.

«Государственная миграционная служба знает об этом наверняка», – добавил Луценко.

В ответ на запрос Радiо Свобода, по состоянию на 2 октября, в Генпрокуратуре Украины сообщали, что ходатайство компетентных органов Грузии о розыске, заключение под стражу и выдаче Саакашавили, которое поступило в ГПУ 7 сентября 2017 года, направили в Министерство юстиции Украины. Минюст пока не предоставил ответа на запрос Радiо Свобода о результатах экстрадиционной проверки.

Саакашвили 10 сентября попал на территорию Украины, не пройдя пограничного контроля.

В июле Михаил Саакашвили указом президента Украины потерял украинское гражданство. Действие его загранпаспорта гражданина Украины после потери гражданства отменено.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко 16 сентября заявил, что Михеил Саакашвили не будет арестован и экстрадирован за нарушение порядка во время пересечения границы Украины, «пока он имеет вид на постоянное жительство или иной документ, который он подал». По словам Саакашвили, его адвокат подал заявление в миграционную службу Украины с просьбой о защите.