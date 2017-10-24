Подконтрольное Кремлю правительство Севастополя сообщает, что в аннексированном Севастополе из 2,5 тысячи работающих таксистов лишь 1 140 владеют лицензиями на пассажирские перевозки. Остальные получат лицензии от российских властей полуострова к концу этого года.

«Из 2,5 тысяч автомобилей, используемых в качестве легкового такси в Севастополе на начало 2017 года, в настоящее время получили разрешения на осуществление деятельности 1 140. До конца 2017 года департамент планирует выдать 1,5 тысячи разрешений, что позволит удовлетворить потребность населения Севастополя в этом виде транспорта в полном объеме», – цитирует пресс-служба российского правительства начальника отдела развития транспортной инфраструктуры департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Анатолия Терещенко.

По словам чиновника, сотрудники департамента вместе с представителями российской налоговой службы и госавтоинспекции в Крыму регулярно устраивают рейды по выявлению нелегальных таксистов. Так, по информации правительства Севастополя, на сегодняшний день выявлено 46 нарушителей.

В конце 2016 года сообщалось, что российские правоохранительные органы в Крыму усилили контроль за работой местных такси. Операция российской госавтоинспекции под условным названием «Такси» сократила количество нелегальных перевозчиков.

Тогда сообщалось, что стоимость пакета разрешительных документов, а также уплата налогов обойдется в сумму около 20-25 тысяч рублей в год.