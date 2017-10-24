Народный депутат Украины, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отметил плюсы в высказывании российской телеведущей Ксении Собчак о принадлежности аннексированного Крыма Украине. Об этом Рефат Чубаров рассказал в комментарии телепроекту «Крым.Реалии».



«Я думаю, нам не стоит останавливать российских политиков, когда они между собой говорят о том, что Крым – украинский. Тут главное другое – не стоит входить в этот диалог с ними, у нас позиция должна быть четкой: Крым возвращается, Украина восстанавливает свой суверенитет и тогда, если вы с нами хотите говорить про Крым, пожалуйста, садитесь. Но только после восстановления суверенитета Украины», – сказал Чубаров.

Он также отметил, что позиция телеведущей «половинчатая», поскольку во фразе Собчак «с точки зрения международного права, Крым – украинский. Точка» отсутствует продолжение.



«Если бы она продолжила мысль о том, что Россия должна вывести свои войска, деоккупировать Крым и вернуть Украине ее территорию.. Но она этого не сказала», – озвучил Чубаров.



Глава Меджлиса не исключил, что президент России Владимир Путин «подхватит эту тему».



Рефат Чубаров также допускает, что в словах Собчак может быть «кремлевский план».



Российская телеведущая Ксения Собчак 24 октября в ходе своего программного заявления о выборах президента России заявила, что, аннексировав Крым, Россия нарушила свои обязательства, но этот вопрос надо обсуждать, поскольку на полуострове «находится большое количество россиян».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».