В кадеты крымского МЧС зачислят 30 пятиклассников

Кадетами российского управления МЧС по Крыму станут 30 пятиклассников Симферопольской академической гимназии. Об этом сообщает пресс-служба главка.

«Торжественная церемония пройдет в среду, 25 октября, на стадионе МЧС по Крыму. В этот день более 30 учащихся гимназии произнесут клятву кадета и будут с гордостью нести это звание. Они станут примером для всей школы», – сказано в сообщении пресс-службы.

В ведомстве уточнили, что на церемонию посвящения в кадеты прибудут российский глава Крыма Сергей Аксенов и начальник управления МЧС по Крыму Сергей Шахов.

В кадетских классах учащиеся проходят противопожарную, медицинскую, психологическую подготовки, изучают обеспечение безопасности труда, основы гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

В Симферополе на базе школы-лицея №3 1 сентября открыли кадетский класс Следственного комитета России. Большое значение офицеры будут уделять патриотическому воспитанию кадетов, изучению норм российского законодательства и уголовного права.

В прошлом учебном году в средней школе № 37 Симферополя организовали два кадетских пятых класса.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».